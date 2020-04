Un grup de temporers argentins podria tornar al seu país aquest diumenge

Alguns dels temporers argentins que actualment es troben a Andorra sense poder tornar al seu país a conseqüència de la crisi sanitària han fet públic a les xarxes socials una sèrie de vols des de diferents punts del món per poder tornar al seu país.

En les publicacions s'assegura que els trajectes només estan adreçats a "casos prioritaris", el que significa que només se'n poden beneficiar aquelles persones que són més vulnerables davant del virus. Un dels vols que podria ajudar als argentins que es troben al Principat és el que sortirà des de Madrid aquest diumenge, 26 d'abril, que també repatriarà aquells argentins que es troben al país veí.

El de la capital espanyola serà el darrer trajecte de quatre vols especials que sortiran des de Lima (21 d'abril), Cancun (22 d'abril) i Punta Cana (23 d'abril). Així mateix, des del consolat de l'Argentina s'especifica que la compra dels bitllets està reservada per aquells casos prioritaris i, per tant, no hi ha disponibilitat per a tots els temporers que es troben en la mateixa situació.