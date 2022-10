Temporers demanen als hotels l'habitatge com a requisit per venir a l'hivern

Andorra la VellaLa situació del mercat de l’habitatge és un dels principals esculls perquè el sector hoteler aconsegueixi disposar dels empleats que necessita per a la temporada d’hivern. Enguany, segons fonts del sector, la situació és en part diferent perquè hi ha una part dels assalariats que s’ha quedat durant la temporada d’estiu renovant el permís. Tot i així, s’està actualment en el moment de les noves contractacions i, segons les mateixes fonts, hi ha empresaris que s’han trobat amb un requisit indispensable si volen que es desplacin treballadors fins Andorra. Se’ls demana imperativament que s’encarreguin de trobar l’habitatge.

El problema fonamental és que en el mercat no hi ha pràcticament cap pis lliure per llogar i la competència per aconseguir els pocs que hi ha és molt alta. I, a més, el preu que s’està fent pagar es troba sovint molt per sobre del nivell que poden assumir els futurs empleats. El sistema que, segons aquestes fonts, s’està emprant és que el patró busca pisos amb diferents habitacions que puguin acollir uns quants treballadors. Això redueix de forma important el que ha d’abonar cada mes cadascun dels assalariats. L’empresari té més facilitat per aquesta tasca, ja que està a Andorra i normalment coneix gent de l’entorn immobiliari, que no pas els empleats que es troben en el país d’origen i que només poden buscar per la xarxa.