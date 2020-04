Els temporers que havien de tornar a l'Argentina es queden sense avió

Les restriccions frontereres que l'Argentina ha imposat per evitar la propagació del coronavirus al seu país, fan impossible que el grup de temporers "atrapat" al Principat pugui tornar a cas seva.

Precisament un grup d'aquests treballadors argentins havia manifestat aquest dijous que no volia tornar al seu país d’origen. El Govern, juntament amb Ski Andorra, va organitzar un vol amb 400 places per a aquest diumenge que hauria de sortir de Tolosa en direcció a l' Argentina.

I en la roda de premsa d'aquest dijous al vespre el ministre portaveu, Eric Jover, ha confirmat aquesta cancel·lació ja que Air France, que en un principi tenia l'autorització de les autoritats argentines per volar, ha vist com es "feien enrere" i ara no li permeten aquest viatge. El portaveu del Govern ha destacat que es continua "treballant en alternatives" com podria ser un vol des de Madrid que podria noliejar-se en els propers dies, tot i que no ha gosat manifestar quan. Des del Govern han fet una crida a les empreses i a la resta d'actors com poden ser comuns o propietaris perquè tinguin "un punt de paciència" i ajudin aquests temporers a estar al país en les millors condicions possibles.