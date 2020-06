El temps permet inaugurar la Cala laurediana

Aquest dissabte el temps sí que ha permès la inauguració de la Cala laurediana després que les pluges del passat dimecres impedissin que es pogués fer l'acte inaugural. Així, aquest dissabte a les 19.30 hores, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, acompanyat per part de l'equip comunal, ha inaugurat la platja fluvial de la parròquia laurediana. "Aquest nou espai està pensat per a infants i perquè les famílies puguin gaudir de la platja", ha comentat Majoral. A més, ha afegit que un dels objectius del comú era apropar la gent al riu, com s'havia fet anys enrere.

Tot i la inauguració, el bany encara està prohibit. Tal com ha explicat Majoral, encara estant pendents que baixi el nivell del riu per poder acabar la cala. "Farem una caleta feta de manera artificial amb unes pedres que retirarem al setembre" amb la finalitat d'obtenir una zona d'aigua sense corrent. Per tant, quan les màquines puguin entrar al riu per posar les pedres i el bany sigui segur, la gent s'hi podrà banyar. Així, només està oberta la zona de la sorra perquè els infants puguin anar a jugar-hi i perquè la gent pugui prendre el sol, ha declarat Majoral.

En la inauguració, també hi ha participat l' Esbart Laurèdia amb la representació del ball de xarxes i posteriorment, s'ha dut a terme el primer concert dels Dissabtes de Música a càrrec del grup 'The Swing Girls'. En aquest sentit, cada dissabte entre les 20.30 i les 21.30 hores, músics del país podran interpretar les seves peces a l'espai bar.

D'altra banda, Majoral també ha aprofitat l'acte per recordar que amb la reobertura de Naturlandia d'aquest dissabte, s'obre una nova etapa "amb ganes i il·lusió i amb canvis importants amb les maneres de fer i amb un nou director".

Aportació al fons del Govern

Aprofitant l'ocasió, Majoral també ha estat preguntat per l'aportació del comú al fons del Govern. En aquest sentit, el cònsol major ha indicat que es troben amb la mateixa situació de fa dos mesos. "Sant Julià té unes finances comunals delicades i encara no sabem l'impacte que tindrà la crisi a les arques comunals". Per tant, ha remarcat que es manifestaran quan tinguin clar què poden aportar i aleshores ho anunciaran i faran la transferència al fons.