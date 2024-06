Els tendals d'ombreig dels parcs d'Andorra la Vella, enllestits per a l'estiu

Andorra la VellaDavant les demandes de les famílies que fan ús de les zones de joc del parc Central i del parc inclusiu del costat de l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, el comú d'Andorra la Vella va convocar a principis del mes de maig un concurs urgent per a la instal·lació de tendals que facin ombra a l'estiu. El concurs ha estat adjudicat finalment a l'empresa Multiserveis Co-Príncep per un import de 82.555 euros, tal com consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). En el mateix edicte consta que el termini de l'execució dels treballs és de vint dies hàbils, i d'aquesta manera es dona resposta a la intenció de la corporació comunal que aquestes zones de joc dels dos parcs puguin tenir ombra a l'estiu.

Tal com va informar el comú quan es va convocar el concurs, la idea és que aquests tendals es puguin col·locar a l'estiu i treure a l'hivern, de tal manera que aquesta instal·lació permeti a famílies i infants no estar a ple sol mentre juguen a l'estiu.