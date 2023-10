El tenista resident Marco Trungelitti acusa Nadal i Federer de participar en apostes de partits 'comprats'

Andorra la VellaEl tenista argentí resident a Andorra Marco Trungelitti va rebre una trucada al 2015 per a deixar-se guanyar u n partit i així emportar-se molts diners. El món de les apostes arreglades. L'actual número 545 del món no va voler saber absolutament res del tema i va denunciar aquest fet davant la Unitat d'Integritat del Tennis (TIO). En 2017, va ser citat per a atestar davant el jutge i localitzar a la persona que s'havia posat contacte amb ell i amb altres tres compatriotes argentins més: Federico Còria, Patricio Heras i Nico Kicker. La reacció del circuit contra ell va ser fulminant. La major part dels tenistes li van girar l'esquena i va caure de cop en el rànquing perquè el qualificaven de delator. Trungelitti es va 'refugiar' a Andorra perquè assegurava que tenia por per la seva integritat i la de la seva família.

El tenista ha trencat el seu silenci i ha parlat amb el mitjà argentí La Nación on assegura que continua l'hàbit d'arreglar partits per fer diners en les apostes. També va aprofitar per a llançar una dura crítica a Rafael Nadal i a Roger Federer. "A la gent li pot agradar o no, però Federer i Nadal mai van dir res. Vulguis o no, són còmplices de la perversió del sistema, perquè no van ser capaços d'obrir la boca ni una vegada i lluitar pels drets dels jugadors. Si alguna vegada ho van fer va ser internament, però no va canviar res".

Trungelitti va exposar el seu punt de vista respecte que el sistema està establert perquè una petita elit de jugadors guanyin molts diners i la resta no puguin viure del professionalisme. "No pots ser còmplice que visquin 80-100 persones del tennis. És el que sempre em va fotre i em continuarà fotent. Com a jugadors poden ser boníssims, però com a humans tractant de millorar el sistema en general, em semblen paupèrrims. És el que avui dia està fent Djokovic".

El jugador nascut a Santiago del Estero va reconèixer que va tenir molta por en alguns moments de la seva vida: "Mai vaig pensar que pagaria un preu d'aquest calibre per parlar. Vaig pensar que el món estava preparat per a una cosa així, però vaig ser víctima de bullying. Em costava aixecar-me, no volia anar a entrenar i les lesions se succeïen de manera irremeiable".

Finalment, acusa directament l'ATP de "no posar-se a la feina" amb un tema realment complicat i "feudal": "És un sistema de gairebé 200 anys, amb un 2% que vivien com a rics i que la resta es morin. El jugador 100 no pot viure del tenis", va finalitzar el tenista argentí.