Tensió entre els propietaris pel pla d'urbanisme a Ordino

Andorra la VellaEl conflicte entre els propietaris d'Ordino i el comú pel nou pla d'urbanisme ja es troba en plena intensitat. Tal com ha anat avançant Poble Andorrà des de fa setmanes, la tensió per la decisió del comú d'eliminar l'edificabilitat en més del 80% dels terrenys de la parròquia estava 'en pausa' per les eleccions comunals. La major part de propietaris enfadats tampoc volien que Enric Dolsa fos cònsol i, per tant, van guardar la destral de guerra fins passats els comicis.

- Dubtes sobre la legalitat del pla d'urbanisme

- El nou pla d'urbansime d'Ordino i la revolució cubana

- Revolta de propietaris contra el pla d'urbanisme d'Ordino

El conflicte ja es troba, però a plena intensitat. El comú es troba desbordat per les queixes d'uns propietaris que no entenen com es pot acabar d'un cop de ploma del dret a la propietat d'una forma tan taxativa. Els seus terrenys passaran a tenir valor zero i, a sobre, els hauran de mantenir pagant imposicions al comú que considera que 'de facto' els està expropiant.

Diferents bufets d'advocats ja estan treballant sobre la possible legalitat de la mesura. I tota la pressió es troba concentrada sobre Maria del Mar Coma, la nova cònsol, que està en el punt de mira dels propietaris. La futura cònsol ha obert la porta a certes revisions, però que no beneficiïn l'especulació. Aquest ja és un canvi important, segons les fonts consultades, perquè la proposta actual converteix Ordino gairebé en una espècie de parc natural a cost zero i que es paga amb els centenars de milions d'euros que perdran els propietaris que queden amb uns terrenys que passaran gairebé a no tenir cap valor.

Les al·legacions poden durar fins a l'estiu, però ja s'ha anunciat que hi haurà una allau. Informes de lletrats abonen la teoria que el comú no té absoluta potestat per fer el que vulgui en urbanisme perquè hi ha uns límits. El respecte a la propietat privada, segons aquesta primera anàlisi, indiquen que s'ha de justificar una pèrdua d'edificabilitat. En cas contrari, es podria decidir que mai més ningú construeix a Ordino mai més.