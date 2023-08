Tensió a 'La Vuelta' per la protecció dels Mossos i no la Guàrdia Civil a Andorra

Andorra la VellaEl departament d’Interior, mitjançant el ministeri d’Interior espanyol va demanar les autoritzacions corresponents al govern d’Andorra per l’entrada dels efectius dels Mossos d’Esquadra en territori del Principat el dilluns i dimarts. El primer dia quan la tercera etapa, després de sortir dilluns de Súria, arribarà a Arinsal, i el dimarts, per la quarta etapa, que arrencarà a Andorra la Vella i baixarà fins a Tarragona.

L’entorn de la Guàrdia Civil ja ha posat el crit en el cel i l’emmarquen en una nova concessió del govern del PSOE als independentistes de cara a la negociació que, presumptament, mantenen per a aconseguir el ‘sí’ a la investidura de Pedro Sánchez.

La seguretat es coordinarà amb efectius de la policia andorrana. El nombre d’agents del Principat no seria suficient per fer front a la necessitat d’efectius per un desplegament d’aquesta magnitud. El treball conjunt de Mossos i policia andorrana s’ha d’encarregar fer els tancaments de trànsit, acompanyament de la carrera i també de donar seguretat a tots els participants. En altres edicions de la carrera, que acostuma a passar sovint per Andorra, era la Guàrdia Civil qui, amb la policia andorrana, s’encarregava de la seguretat de la prova.