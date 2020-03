Els terrenys públics comunals per a habitatges socials estan més a prop

Les negociacions amb alguns comuns per la cessió de terrenys públics per a la construcció d'habitatges socials es troben força avançades, tal com ha indicat el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, després de la reunió de la Taula Nacional de l'Habitatge duta a terme aquest dijous. Tot i així, el ministre no ha pogut avançar els terrenys però ha assegurat que en les properes setmanes ho podran anunciar. En aquest aspecte, el comú d'Andorra la Vella ja va mostrar la seva voluntat de cedir terrenys i fins i tot, ja el tindrien decidit.

En la reunió s'han presentat les línies generals de la llei de l' Institut Nacional de l'Habitatge, s'ha tractat el conveni signat amb FEDA per tal "d'obtenir dades reals dels comptadors de la llum perquè ens aporti informació del mercat de lloguer" i també s'ha comunicat als diferents actors de la taula la intenció de signar un conveni amb l'Institut Metropolità de Barcelona per centralitzar les dades "que disposem al país en matèria d'habitatge" i "poder disposar d'uns indicadors més fiables", ha indicat el ministre. A més, aquesta reunió també ha tingut la presència de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, qui ha exposat les línies de la nova certificació energètica.

Una de les demandes dels comuns, tal com ha manifestat la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, en representació dels comuns, és de poder disposar de l' esborrany de la llei de l'Institut de l'Habitatge abans que entri en tràmit parlamentari. En aquest sentit, Filloy s'ha mostrat molt contundent i ha manifestat que se'ls tramitaran les línies generals però no el text definitiu. "No volem convertir la taula en un segon Consell General on es puguin fer esmenes", ha indicat el ministre, qui ha reiterat que se'ls facilitaran les línies generals perquè puguin veure que s'hi recullen totes les seves inquietuds i, si no hi fossin, "estiguem a temps de poder-ho recollir". A més, ha afegit que són els parlamentaris els qui els pertoca treballar en profunditat la llei perquè els diferents partits polítics puguin fer "les esmenes més puntualitzades i perquè puguin enriquir el text".

D'altra banda, Gili també ha demanat més temps per poder tractar aquesta llei, la qual està prevista que entri al Consell General en aquest primer trimestre d'any i s'ha mostrat decebuda "perquè encara queden moltes coses per estudiar i molts punts se n'aniran a final d'any, com les dades socials". En resposta, el titular d'Habitatge ha declarat que no retardaran el calendari i que en les properes setmanes el consell de ministres aprovarà el document. Sobre aquest aspecte, Gili ha declarat que si no s'entrega aquest text a tots els actors, serà "un error". A més, ha manifestat que si el Govern no va de pressa i "'s'adorm", el comú d'Escaldes-Engordany treballarà les seves idees en matèria d'habitatge perquè era un dels seus punts principals en les eleccions.

Quant a les mesures amb les quals ja estan treballant, Filloy ha recordat que ja s'ha obert l' Oficina de l'Habitatge, que és el pas previ a l'institut. De moment, en les dues setmanes que porta en funcionament, s'hi han adreçat un total de 22 persones per demanar informació "sobre l'IPC, si els poden fer fora de casa o qüestions de consum energètic". D'altra banda, una altra de les mesures que porta la llei és la creació d'un fons publicoprivat el qual, el ministre ha indicat que ja hi haurà una primera aportació de 10 milions d'euros. Aquest òrgan servirà per "dinamitzar el mercat de lloguer residencial i permetrà rehabilitar edificis els quals els seus propietaris "no tenen la capacitat financera" per fer-ho, ha indicat el ministre, qui ha afegit que la condició bàsica per accedir a aquest fons serà que siguin pisos residencials estàndards amb un lloguer accessible i amb un manteniment d'una sèrie d'anys al mercat. En aquest sentit, el pressupost d'aquest 2020 preveu 4,2 milions d'euros per a la creació d'habitatges socials.

Tal com ja va deixar palès en diverses ocasions, Filloy ha recordat la importància de la llei de mesures urgents que protegeix a les persones en els seus lloguers. "No se'ls pot fer fora i no es pot augmentar el lloguer més enllà de l'IPC". En aquest sentit, Filloy ha confessat que probablement la rehabilitació d'edificis serà més ràpida que la construcció d'obra nova. Tot i així, ha remarcat que aquestes mesures no solucionaran la problemàtica del lloguer en els propers mesos i que el que estan fent és "establir unes bases que ens permetin evitar futures tensions en el tema de l'habitatge". Finalment, ha declarat que s'està treballant en paral·lel la llei amb el fons publicoprivat i que la idea és que quan la llei estigui en funcionament, "el fons estigui capitalitzat i les condicions d'accés siguin clares".