Els territoris catalans poc poblats volen mobilitat comarcal

Setze de les 42 comarques catalanes han demanat al departament de Salut de la Generalitat i al Procicat que avanci l'ampliació del confinament de cap de setmana i que pel pont de la Puríssima es permeti la mobilitat dins de les comarques menys poblades de Catalunya. Tot i que pertanyen a territoris llunyans i diversos, totes tenen uns trets en comú: la majoria estan formades per pobles mitjans i petits que no disposen de tots els serveis bàsics i que els pocs establiments que hi ha, si només poden obrir per als veïns del municipi, no podran superar els números vermells que acumulen per la pandèmia.

"Com que la gent no pot sortir del municipi, què fa? Compra a través de companyies com Amazon perquè l'hi portin a casa. Aquestes empreses estan fent l'agost i les del territori ho estan passant molt malament", explica el president del consell comarcal del Segrià i alcalde de Maials, David Masot (JxCat).

El primer que va fer la demanda va ser l'alcalde de Sort, Raimon Monterde (Som Poble), que a principis de novembre va sol·licitar que es permetés la mobilitat comarcal el cap de setmana argumentant que el Pallars Sobirà té una densitat de 5 habitants per km2 i que en tota la comarca hi viuen uns 7.000 veïns. Ràpidament es van sumar a la seva demanda la resta de municipis del Pallars Sobirà, i els consells comarcals del Pallars Jussà, l'Alt Urgell, la Cerdanya, l'Alta Ribagorça i el Ripollès.

A més, últimament han fet la mateixa petició les comarques del Gironès, l'Alt Empordà, la Selva, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Solsonès, la Segarra, el Baix Penedès, les Garrigues i el Segrià. Totes sol·liciten que s'avanci el confinament comarcal de cap de setmana –previst al pla d'obertura a partir del 9 de desembre– per tal d'adaptar les restriccions sanitàries a la realitat que es viu fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.