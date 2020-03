Com fer la teva pròpia mascareta

Mascaretes Andorra, la iniciativa que ha dut a terme Roger Padreny i que té com a objectiu la fabricació de mascaretes, ha explicat en un videotutorial com és el procés de confecció d'aquest producte que pot protegir fins un 70% del contagi de la Covid-19. Des de l'organització, expliquen que les mascaretes es poden elaborar amb materials que estan a l'abast de tothom com són: roba de cotó (com llençols vells), plàstic (bosses de plàstic fines de la compra) i gomes (elàstiques, tires de roba o cautxú).