TheGrefg assegura que farà "un Excel" dels dies que passa a Andorra per demostrar que no defrauda

Andorra la VellaEl popular youtuber resident, conegut com TheGrefg, ha aconseguit l'atenció de molts amb les seves declaracions referents a la seva estada a Andorra. Fa algunes setmanes, David, com realment es diu, va expressar el seu descontentament. Va afirmar ser un dels que "més dies passava" a Andorra i ara ha anunciat que serà transparent amb les dades.

"Al final de l'any proposo fer un directe comparant el vostre calendari de dies amb el meu", ha comentat, dirigint-se directament als usuaris de Twitter que segueixen el compte. "Òbviament, també els apunto", ha assenyalat. "És evident que no passaré de dies, aniré just, però no passarà, però el simple fet que jugui amb els límits i ho faci descaradament dóna per un fil complet", ha escrit l'usuari de Twitter que assegura portar una "taula d'Excel".

Aquesta declaració ha generat reaccions diverses entre els seguidors, i molts esperen veure com es desenvoluparà la situació i si les paraules de TheGrefg es convertiran en realitat.