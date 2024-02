TheGrefg paga més de 10.000 euros pel lloguer del Poliesportiu per celebrar els premis Esland

Andorra la VellaL'streamer resident TheGrefg ha pagat més de deu mil euros pel lloguer del Poliesportiu de Govern on se celebrarà l'entrega dels premis Esland als millors youtubers de l'any. En l'esdeveniment hi ha onze categories i més d'un centenar d'aspirants. La ministra de Cultura i Esports Mònica Bonell ha explicat que TheGrefg ha llogat el Pavelló durant diferents dies i que el cost és el que està marcat en els preus públics. Els privats poden arrendar la instal·lació per un esdeveniment sempre que abonin el que està fixat. El pavelló acostuma a acollir esdeveniments amb assistències multitudinàries, ja que és l'espai cobert amb més capacitat del país.

El 17 de febrer tindrà lloc l'entrega de premis, tot i que el dia 16 es farà un esdeveniment especial vinculat a la neu. En la gala central, a banda de l'entrega de premis, hi haurà actuacions musicals. S'esperen horaris de transmissió adaptats per a cobrir diferents zones horàries, permetent així que una audiència global pugui unir-se a la celebració, ja que es tracta de premis que engloben tots els països de parla hispana.

Mònica Bonell, en una entrevista a Avui serà un bon dia, ha destacat que per a esdeveniments d'aquestes característiques seria bo poder comptar amb l'edifici multifuncional. Aquest espai podria acollir tant esdeveniments públics com el Cirque du Soleil com privats. Aixà permetria augmentar el nombre de celebracions multitudinàries al país, organitzades per privats, que ara es troben amb la limitació de no tenir un espai adient. Bonell ha destacat la intenció de l'FC Andorra de situar un espai multifuncional al costat del futur estadi a Santa Coloma que podria fer aquesta funció i, a més, permetia al club rendibilitzar la inversió.