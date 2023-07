TheGrefg posa a prova el seu Tesla de 130.000 euros viatjant d'Andorra a Madrid

Andorra la VellaAmb motiu de 'La Velada del Año', un esdeveniment esportiu que va tenir lloc la setmana passada i organitzat per Ibai Llanos, TheGrefg havia de viatjar cap a Madrid. I s'ha desplaçat cap a la capital del país veí amb el seu Tesla Model S Plaid, un vehicle valorat en uns 130.000 euros. I no només això, sinó que ha aprofitat el desplaçament per gravar un vídeo i mostrar algunes de les característiques del cotxe. En només dos dies, el vídeo s'ha reproduït a YouTube més de 2 milions de vegades.