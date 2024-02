TheGrefg reobre la polèmica sobre el seu edifici i el desnonament

Andorra la VellaTheGrefg ha tornat a parlar de la polèmica que va protagonitzar en relació amb l'edifici de la seva propietat i de la padrina que viu al bloc de pisos, a la qual suposadament vol desnonar. Durant els dies posteriors a l'esclat del tema, es va crear un cicló mediàtic tant a Espanya com a Andorra. Unes setmanes després, amb la qüestió més freda, ha decidit manifestar-se sobre el cas a través del seu canal de Twitch, la plataforma des del qual retransmet en directe.

Assegura que fa 12 anys que treballa des que va obrir-se el canal de YouTube, gràcies al qual va poder generar uns diners. Continua adduint que gràcies a aquests diners va poder comprar un edifici. Posteriorment, va pensar que l'edifici estava en males condicions i se li va acudir reformar-lo i posar els pisos en règim de lloguer per poder tenir uns beneficis de forma fixa. "En mi cabeza eso es algo totalmente entendible y normal, pero me he dado cuenta de que hay gente que te dice que está mal comprar un edificio para hacer pisos de alquiler. No sé porqué a la gente le molesta que yo haya generado un dinero y que invierta y pague impuestos donde vivo", relata TheGrefg.