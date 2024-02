La 'tiktoker' Clau Bunny acusa seguidors de TheGrefg de tallar-li el wifi

Andorra la VellaLa tiktoker del Pas de la Casa Clàudia Cunill, coneguda com a Clau Bunny, ha explicat que suposa que són seguidors del youtuber resident TheGrefg els que li han tallat el cable del wifi de la seva casa de l'Hospitalet-pres-l'Andorra. El cable hauria estat tallat amb unes alicates i sospita que ha estat algun dels fans del youtuber perquè a través de les xarxes ja l'haurien amenaçat de fer-ho.

La tiktoker ha dit que no ha denunciat els fets a la policia perquè no pot demostrar qui ho ha fet però que ha posat càmeres a casa seva per impedir que es torni a produir un fet similar. Bunny destaca que "és normal" que entre els 18 milions de seguidors que té TheGrefg hi hagi algun que acabi fent aquest tipus de coses. Així ho ha explicat al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional.

La pascasenca considera que el motiu de l'acció es basa en les crítiques que va fer contra TheGrefg arran de la polèmica sobre el desnonament d'una àvia en un edifici propietat del youtuber. Arran d'un vídeo on deia que Andorra cancel·lava a TheGrefg per haver fet bullying a l'àvia perquè marxés del país. TheGtefg "fora del país" i va demanar que es demanés amb pancartes que el fessin fora.