Titlla els seus caps d'estafadors en una publicació de Facebook per donar "paletillas caducadas" al lot de Nadal

Andorra la VellaUn treballador que estava de baixa va publicar en el seu Facebook un atac contra els directors de la seva empresa, especialment la directora general. Tot estava relacionat amb el lot de Nadal que havia indignat al treballador.

L'escrit era el seguent: “C... Esta es la MIERDA que esta empresa está regalando a sus empleados como panerade navidad.....PALETILLAS DE JAMON...CADUCADAS DESDE HACE 3 MESES...i se dieran al trabajo de BORRAR LA FECHA DE CADUCIDAD.... Sois gente de la peor especie...Sra., GFL i compañía..... No respectáis a la gente, los tenéis acojonados a todos con echarlos a la calle....I ENCIMA ESTO....VERGUENZA EN ESSA PUTA CARA....tenéis que tener.... ..... GENTUZA, ESTAFADORES., Sois una vergüenza para el país... i para todos los empresarios de Andorra... No llegáis ni a la mierda....que se cargaba....en B.....”

L'empresa el va acomiadar i va iniciar també una acció per calúmnies i injúries. La via penal va ser descartada i l'empleat va reclamar en considerar que el seu acomiadament era injustificat. Defensava que "les manifestacions no s’efectuaren ni en el lloc de treball ni en execució del mateix, en trobar-se el treballador de baixa mèdica i, doncs, el contracte laboral suspès, no podent ser en conseqüència sancionat per l’empresa i per, a més, haver efectuat les manifestacions en l’esfera privada i no amb publicitat, en no trobar-se el perfil de facebook del treballador obert a tothom".

L'home, que reclamava 33.000 euros, va reconèixer ser l’autor de la publicació al Facebook i quan se li va preguntar en seu judicial va dir que “es confirma i es reitera en les manifestacions efectuades."

L'empresa va guanyar el judici en primera instància, però el Tribunal Superior va canviar el sentit. Considera que les manifestacions ja estaven prescrites i per tant, per molt greus que siguin, ja no podien ser motiu d'acomiadament. Per tant, era injustificat i ha de rebre els 33.000 euros de compensació.