Toc d'atenció del Govern a Air Nostrum

Andorra la VellaGovern d'Andorra molestat per anul·lacions de vols a l'aeroport d'Andorra-la Seu per part d'Air Nostrum. Durant el 2023, el 20% dels vols programats s'han anul·lat, un 13% per qüestions climatològiques i un 8% per problemes tècnics, tal com informa RTVA. El Govern expressa el seu descontentament i preveu reunir-se amb l'aerolínia al setembre per avaluar la situació i negociar la continuïtat del conveni, sense descartar altres operadors.