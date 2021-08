Fi del toc de queda, què es pot fer i què no a Catalunya des d’aquest cap de setmana?

Andorra la VellaAquesta mitjanit passada ha acabat el toc de queda a tots els municipis de Catalunya. La restricció estrella del Govern de la Generalitat contra la Covid-19, el toc de queda, ha desaparegut després d'haver resistit deu mesos de forma intermitent. El confinament nocturn només va deixar d’estar vigent un mes, entre el 9 de maig, amb la fi de l’estat d’alarma, i el 17 de juliol, fins que la cinquena onada va obligar a prendre mesures dràstiques per controlar els contagis. Ara, però, el Govern català ha hagut de renunciar a aquesta mesura per imperatiu judicial.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) troba “innecessària i desproporcionada” l'ampliació de la mesura i l'enduriment del llindar per aplicar-la davant la tendència a la baixa dels positius i la retallada de drets que representa el toc de queda. Per desestimar la pròrroga d'aquesta restricció, els magistrats han argumentat que l’executiu ja té “mitjans igualment efectius i menys lesius”, com els cossos de seguretat, per fer respectar “la distància social i l’ús de la mascareta” als carrers. En canvi, el sindicat majoritari als Mossos d’Esquadra (SAP-Fepol) assegura que la proliferació de botellons i festes il·legals a platges, parcs, pàrquings i paratges naturals quan es fa fosc fa impossible el compliment de les mesures de prevenció.

En qualsevol cas, i més enllà de les visions divergents entre polítics i jutges, si hi sou de vacances o hi passeu el cap de setmana, cal tenir en compte que a l’estat veí del sud queden vigents algunes mesures restrictives per mirar de frenar els contagis. Una d’elles és la limitació dels contactes socials fora de la bombolla de convivència i evitar les aglomeracions. En aquest mateix àmbit hi ha la prohibició de consumir aliments i begudes en espais públics.

És vigent la limitació d’un màxim de 10 persones en reunions socials i familiars. Aquest topall també serveix per als comensals que es poden asseure en una mateixa taula a bars i restaurants, en terrasses a l’aire lliure. A l’interior, aquest nombre es redueix a 6, amb l’excepció de si es tracta d’una bombolla de convivència. Aquest tipus d’establiments de la restauració, juntament amb el comerç, les sales de jocs o equipaments culturals i esportius, tenen l’obligació de tancar com a màxim a les 00.30h.

Sobre aforaments, un màxim de 70% en actes religiosos, esportius o culturals, amb un topall de 3.000 assistents. Les festes majors, per tant, estan permeses, però sense aglomeracions, en espais perimetrats i amb seients assignats.

Finalment, recordar que l’ús de la mascareta, com passa a Andorra, segueix sent obligatori en espais tancats i a l’aire lliure, sempre que no es pugui garantir la distància social d’un metre i mig amb la resta de persones.