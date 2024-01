Tombat el recurs de Dolsa contra Grífols

Andorra la VellaEl Tribunal Constitucional ha desestimat definitivament el recurs d'empara d'Enric Dolsa contra el pacte de socis del Govern central de cara al fet que Grífols implanti un laboratori de recerca a Ordino.

Tal com informa RTVA, des de l'alt tribunal no consideren que s'hagin vulnerat els seus drets i afirmen que el seu càrrec de conseller comunal no el legitima per presentar iniciatives contra el projecte. Recalquen que la seva funció no és la d'una tercera instància judicial.