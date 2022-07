Tomben a un cubà el permís per fer d'enginyer a Andorra

Andorra la VellaGovern va autoritzar a exercir com a enginyer a un resident cubà, però el col·legi d'enginyers es va oposar. Va enviar una carta a l'executiu on "es posava de relleu que no es disposava de suficient informació sobre la residència de l'afectat i sobre la reciprocitat de l’exercici de la professió a la República de Cuba". El col·legi no té clar que un andorrà pugui exercir a Cuba com a enginyer i, per tant, demanava "informació addicional al dossier i informava que mentrestant no rebés aquesta informació, el seu informe era desfavorable". Govern no va convocar el col·legi perquè no havien motivat la necessitat de fer-ho. El fet que no estigui clar la reciprocitat amb Cuba i que no s'hagi convocat al col·legi d'arquitectes fa que tant en primera instància com en el Tribunal Superior s'hagi tombat l'autorització.