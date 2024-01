Tomben la petició dels Cierco: un delicte de desprestigi les institucions no queda fora per prescripció

Andorra la VellaEls germans Higini i Ramon Cierco tenen una causa oberta pels presumptes delictes majors d'associació il·lícita i de blanqueig de diners o valors i d'un delicte menor contra el prestigi de les institucions. Els germans van demanar que el delicte de desprestigi de les institucions quedés fora perquè consideraven que havia prescrit.

Els Cierco van presentar un recurs al Tribunal Constitucional, després que les dues instàncies judicials els hi tombessin la petició, però no ha estat acceptat a tràmit.

En el seu recurs, els expropietaris de BPA indicaven que calia haver analitzat prèviament si els fets que motiven l'acusació de desprestigi de les institucions havia prescrit. En el seu text manifestaven que "sense aquesta anàlisi prèvia, requisit bàsic i fonamental, la investigació esdevenia, prospectiva, il·limitada i opaca i atempta contra els drets a la defensa, a la seguretat jurídica i al procés degut".

Tant el Tribunal Superior com el Tribunal Constitucional consideren que no es pot recórrer encara una decisió que no és ferma. Per tant, si finalment no són processats per aquest delicte tot queda com està i si ho són llavors podran reclamar que està prescrit.

Es destaca que "les actuacions judicials impugnades no tenen caràcter definitiu, ja que no resolen sobre el fons del procediment principal, ni posen fi al mateix". Per tant, està fora de lloc presentar ara un recurs i no s'admet a tràmit.