El topall dels lloguers a la Seu no hauria de generar un efecte crida

Andorra la VellaDiversos municipis i ciutats catalanes han decidit acollir-se a la possibilitat que els ofereix la legislació de la Generalitat de declarar-se zona d'alta tensió pel que fa als preus del lloguer. Això els permet fixar un topall als preus per a evitar que la situació pugui anar a més, sempre que es compleixin una sèrie de criteris.

Precisament la Seu d'Urgell és una de les zones que té una situació que li permet declarar-se en aquest estat, i a partir d'ara toparà els preus dels lloguers. Una situació que la delegada de la Generalitat a Andorra, Anna Vives, no pensa que pugui generar un efecte crida, en unes declaracions que recull RTVA.

Vives argumenta que els lloguers també són alts a la Seu, motiu precisament pel qual s'intervé, i que no pensa que pugui ser un element tan determinant com per fer desplaçar aquella persona que decideixi travessar la frontera per anar a viure a l'altre costat.