Tor alerta dels riscos del canvi climàtic davant l'OSCE

VienaLa ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, acompanyada del representant permanent d’Andorra a l'OSCE, Jaume Serra, ha participat aquest divendres a la conferència d’alt nivell sobre canvi climàtic de l'Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE), celebrada a Viena. La jornada ha servit per discutir les implicacions del canvi climàtic en matèria de seguretat i estabilitat, així com les conseqüències de les tensions i conflictes per l’acció climàtica. De la mateixa manera, s’han pogut intercanviar experiències i identificar les àrees on es pot reforçar la cooperació pràctica per fer front a les perspectives de futur amb els diferents actors interessats per debatre temes rellevants.

En la seva intervenció, la ministra ha reconegut el vincle existent entre canvi climàtic i seguretat, enllaç que s’ha vist incrementat per l’agressió de Rússia a Ucraïna i que ha tingut implicacions globals en els mercats d’aliments i d’energia, segons ha subratllat Tor. "Aquesta situació no ha fet més que augmentar els riscos per a la salut i els desastres naturals", ha afirmat. Així mateix, ha emfatitzat la necessitat d'abordar els riscos i amenaces actuals i emergents que enfronten les muntanyes per augmentar-ne la resiliència i la sostenibilitat.

D’altra banda, Tor ha subratllat el compromís del Govern en combatre i mitigar els efectes negatius del canvi climàtic, així com en conscienciar sobre la vulnerabilitat de les regions muntanyenques. Finalment, ha expressat el seu agraïment a l'Oficina d'afers econòmics i ambientals de l'OSCE per la implementació reeixida del projecte per enfortir les respostes als riscos de seguretat del canvi climàtic, al qual Andorra contribueix.

La conferència d'alt nivell sobre canvi climàtic de l'OSCE té com a origen una decisió adoptada pel consell de ministres de l'organisme el desembre del 2021. Aquesta decisió estableix les bases del treball de l'OSCE en l'àmbit del canvi climàtic i anima els estats a intensificar el diàleg i la cooperació per minimitzar els impactes del canvi climàtic i construir una millor resiliència. Durant la jornada, Tor s’ha pogut trobar amb els seus homòlegs d’Àustria, Alemanya i Bèlgica.