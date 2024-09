Tornen els Dijous de Rock després de nou anys

Andorra la VellaDesprés de nou anys sense celebrar-se, torna l'esdeveniment musical Dijous de Rock. Ho farà amb sis concerts repartits en tres dies d'aquest mes de setembre -els dijous 12, 19 i 26- i amb una gran varietat d'estils, com el blues, el soul, el rock alternatiu o música argentina. L'objectiu de la proposta és promocionar el talent andorrà i mostrar el públic les seves creacions. L'artista Makuka i la banda Al Toque seran els encarregats d'inaugurar el festival el primer dia, després que l'última edició del Dijous de Rock fos el 2015. El grup de versions Bluetonics i, més tard Four Flags, pujaran a dalt de l'escenari durant el segon dia i tancaran el cicle Violentos i llavors Waver, en la darrera jornada. Tots els espectacles musicals es duran a terme a les 9 de la nit a la plaça del poble d'Andorra la Vella i s'executaran dues actuacions per dia.

"Sobretot hem volgut triar que els grups fossin diversos, que poguessin ser un aparador i poguessin mostrar els diferents estils musicals que hi ha Andorra la Vella i a Andorra", ha explicat la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada. La voluntat de la corporació en reprendre aquest esdeveniment és "poder ensenyar el talent que tenim en el país, que és molt" i, al mateix temps, ser "un aparador on tothom pugui expressar el que està treballant i sigui un aparador per anar més enllà".

El Dijous de Rock va néixer l'any 2000 i va finalitzar el 2015. Ara torna amb el mateix nom, però el comú de la capital vol fer un pas més enllà i donar-li una altra dimensió. En aquest sentit, s'inclourà un espai de camions de cuina sobre rodes a la mateixa zona "per fer un ambient festiu al voltant de la música i del talent que tenim en el nostre país", ha afirmat la cònsol menor. També hi haurà un petit homenatge. I és que l'ens comunal donarà veu a un dels fundadors del Dijous de Rock. Joan Hernández, ara amb el grup Waver, va tocar amb el grup Awake durant la primera edició d'aquesta proposta.

Anteriorment, els concerts se celebraven a l'estiu, però enguany es farà el setembre "per qüestions organitzatives del comú", ha explicat el cap de l'Àrea de Cultura del comú d'Andorra la Vella, Jan Cartes. De totes maneres, des del comú creuen que durant aquest mes pot ser una oportunitat per animar a la ciutadania, atès que "és aquell moment que a tothom ens costa començar, hi ha nous projectes, comença l'escola i és un moment complicat perquè deixes de banda l'estiu", ha declarat.

Els artistes seleccionats en el programa per aquest 2024 no ho han tingut gens fàcil. De fet, des de la corporació comunal han explicat que es van presentar un total de 23 grups. "Per a nosaltres ha estat molt difícil escollir-ne només sis", ha destacat Losada. Un dels criteris per fer la selecció ha estat que els grups musicals no hagin tocat aquest estiu en el país, que no haguessin participat en alguna de les antigues edicions i que entre les bandes hi hagi talent jove, ja que es vol que sigui un "aparador de tota aquella gent que està fent noves creacions perquè les pugui mostrar al públic", ha asseverat la cònsol.

Per poder organitzar aquest projecte la corporació comunal invertirà un pressupost d'11.000 euros, pel qual una part es destinarà a pagar als músics, atenent que són "artistes que fan un producte molt bo, tenen les seves despeses i és donar feina aquests grups que tenim al país", ha argumentat Losada.