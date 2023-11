Un total de 397 ciutadans han demanat el vot per correu

Andorra la VellaUn total de 397 ciutadans han demanat poder exercir el seu dret a vot, en les eleccions comunals del 17 de desembre, per correu. Així ho ha fet públic el Govern, que també ha indicat com es dividien segons la parròquia. Així doncs, el registre ha quedat de la següent manera: Canillo 14; Encamp 45; Ordino 61; la Massana 50; Andorra la Vella 80; Sant Julià de Lòria 49 i Escaldes-Engordany 98.

Pel que fa a l'origen de les sol·licituds, el gruix venen de residents a Espanya i Portugal, tot i que també se n'ha registrat d'altres països com Portugal, dels Estats Units, Bèlgica, Luxemburg, Països Baixos, Irlanda o Austràlia. Des del canvi legislatiu que ampliava el sufragi per correu a qualsevol persona que aquell dia estigués fora del país, en lloc de la restricció inicial que era només per a estudiants a l'estranger o residents legalment establerts fora d'Andorra, ha fet que les peticions s'hagin incrementat per sobre del 100%.

Respecte al 2019, quan es van rebre 139 sol·licituds, s'ha passat a les 397. No obstant això, cal ressenyar que s'ha quedat lluny del valor assolit en les passades eleccions generals, quan 486 persones van demanar exercir el dret a vot a través d'aquesta modalitat. Un cop finalitzat el termini per a les sol·licituds del vot el procediment continua amb l'enviament del material electoral, on també s'inclouen les instruccions a banda de les paperetes de totes les opcions possibles. El lot es completa amb un sobre petit blanc sense inscripció, un sobre imprès per la Batllia amb la indicació 'Vot per dipòsit judicial' i el sobre de retorn amb l'adreça de la Batllia.

A partir d'aquí, la responsabilitat recau en l'elector, que té fixada una data límit per fer l'enviament de tornada: el 12 de desembre. Qualsevol carta que s'hagi enviat amb posterioritat a aquest dia no serà comptabilitzada. Per tal de realitzar-ho, l'elector podrà escollir entre les dues modalitats possibles: entitat de missatgeria amb servei internacional (se li comunicarà el dia i l'hora) o entregar-lo a una de les seves agències (se l'informarà de les adreces). En ambdós casos el retorn l'haurà de fer elector personalment. Un cop fet aquest darrer tràmit, el vot quedarà en custòdia a la Batllia, amb les mateixes condicions que si s'hagués anat a exercir el sufragi en seu judicial.