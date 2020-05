Un total de 47 PCR positives de les 1.739 fetes arran del cribratge massiu

Salut ha informat que és el quart dia consecutiu sense registrar-se cap nou positiu al país. Aquesta bona dada reflecteix que les obertures parcials que s'estan fent, com per exemple la de la construcció d'ara fa quinze dies, no estan produint un increment dels casos. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha actualitzat les dades sanitàries referents a la Covid-19, en les quals els casos totals segueixen estant en 761, dels quals 86 resten actius i 624 ja han superat la malaltia. Una altra bona dada és que en les darreres 48 hores tampoc s'ha registrat cap nova mort i les defuncions segueixen en 51.

Pel que fa a l' hospital, hi ha 8 pacients ingressats, 7 es troben a planta i un està a la Unitat de Cures Intensives intubat i ventilat mecànicament. Al Cedre, en les darreres 24 hores s'han produït 3 altes, i en aquests moments hi ha 9 casos positius, 5 dels quals provenen d'altres residències i 3 es troben en convalescència. Encara resten 22 sanitaris infectats i 2 persones dels cossos especials. Amb aquestes dades a la mà, el ministre ha volgut emfasitzar que no hi ha un repunt de l'epidèmia el dia en què s'ha iniciat el segon cribratge poblacional.

Referent als resultats de la primera volta, Benazet ha declarat que s'han trobat amb molts més casos amb IgM positives –la que es troba més propera a la infecció– dels que s'esperaven, i han provocat un col·lapse als metges referents i a les PCR. Dels 5.000 casos totals que s'ha requerit per fer-se una PCR, se n'han fet 1.739 amb 47 pacients que han donat positiu. Segons ha indicat el ministre, aquesta dada representa un 2,7% dels pacients que se'ls ha demanat una PCR i, per tant, esperen que quan les hagin pogut fer totes, surtin entre 100 i 150 positius. Pel que fa a les proves restants, "volem acabar-les totes abans del dia 27 que és quan s'acaba la segona fase del cribratge".

En aquesta línia, i amb els bons resultats que ha donat la primera volta dels tests massius, des del Govern es crida la població a participar en la segona fase. A més, ha assegurat que en aquesta segona tongada seran molts menys les PCR que s'hauran de demanar, tot i que ha indicat que aquest dilluns ja s'ha trobat algun cas que havia donat negatiu en el primer test i positiu en el segon. D'altra banda, el ministre també ha indicat que aquest dilluns al matí han arribat les màquines de TMA procedents de Grifols. "Estan en una fase d'instal·lació", ha comentat Benazet, qui ha afegit que a finals de setmana espera que estiguin a punt perquè es necessiten tres dies d'instal·lació més dos o tres de formació dels professionals. Per tant, un cop estigui instal·lada, "serà la tècnica principal que utilitzarem per detectar el virus perquè és la quina té una precisió més elevada".

Un cop finalitzi aquest segon cribratge, si les dades continuen en la mateixa direcció que fins ara, "podrem fer el pas a la nova normalitat de manera ràpida". Tot i així, ha comentat que les mesures i les franges horàries de la gent gran i de les persones vulnerables s'hauran de mantenir amb el temps. D'altra banda, l'executiu ha assegurat que quan s'entri en aquesta nova fase se seguiran cribrant a grups poblacionals per vigilar que no hi hagi un rebrot. "Farem cribratges de TMA en grups de sentinella". En aquest sentit, però, des del Govern no s'ha volgut avançar res perquè asseguren que encara estan valorant i analitzant la situació. Un dels altres possibles usos de les TMA seran per monotonitzar a aquelles persones que estiguin en contacte amb turistes per veure si arriben infeccions de fora. Encara no hi ha data per l'entrada de turistes però l'executiu assegura que s'està treballant i s'estan tenint contactes bilaterals amb França i Espanya perquè els nacionals d'aquests països puguin tornar al Principat com a turistes com més aviat millor.