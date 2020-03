Un total de 985 temporers demanen ajuda al Govern

Un total de 985 temporers han contactat, en només 24 hores, amb el Govern a través del formulari que l'executiu va posar a disposició del col·lectiu perquè exposessin la seva situació. Tal com ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa d'aquest vespre d'actualització de la crisi sanitària per la Covid-19, la majoria d'aquestes persones "necessiten un cop de mà per saber quins vols s'estan noliejant" o els contactes diplomàtics necessaris per poder tornar als seus països d'origen. 705 d'aquestes sol·licituds han estat tramitades per ciutadans argentins. Jover ha recordat que les persones temporeres poden omplir el qüestionari que es pot descarregar a la pàgina web del Govern.

El ministre portaveu ha destacat que "encoratgen" els treballadors temporers a posar-se en contacte amb l'executiu, ja que d'aquesta manera se'ls podrà ajudar tant a "agilitzar els tràmits" per poder tornar al seu país com a solventar els problemes de "sojorn" que puguin tenir.

El portaveu del Govern també ha destacat que estan "ultimant els darrers serrells" de la llei òmnibus amb els grups parlamentaris, i que aquest dissabte s'entrarà a tràmit parlamentari. "La sensació del Govern és que hi ha bona predisposició dels grups per arribar a consensuar" el text, ha manifestat, celebrant aquesta bona notícia. Ha avançat, també, que el text inclou algunes tipologies d' ajudes a fons perdut.

El portaveu de l'executiu també ha informat que, malgrat les restriccions a la Unió Europea pel que fa a la mobilitat de productes sanitaris, han arribat al país, aquest divendres, guants i gel desinfectant així com eines de cribratge i que dilluns és previst que "arribi una partida de mascaretes important". També ha destacat que, en base a les paraules de l'epidemiòleg Oriol Mitjà a l'ARA Andorra indicant que caldria disposar de medicines com el Remdesivir, s'estan fent els passos per obtenir-ne.

Jover ha facilitat les dades que assenyalen que, arran de les mesures de restricció de la mobilitat dels ciutadans, ha davallat la criminalitat en un 71% aquesta darrera setmana -si es compara amb la setmana anterior-, i el descens seria del 74% si es compara amb una setmana similar del proppassat any. La xifra de detinguts ha davallat un 100% perquè no n'hi ha hagut cap, i pel que fa a altres intervencions policials, la davallada és del 65,35%. Precisament, Jover ha destacat que la policia ha fet aquest divendres controls a les carreteres amb l'objectiu "d'apropar les recomanacions" als ciutadans per tal que només facin aquells desplaçaments que siguin essencials. En referència a les dades de la mobilitat ha destacat que la interna ha davallat un 78%; a la frontera nord, un 96% i a la sud, un 83%. "Les dades són positives però no ens hem de relaxar", ha remarcat.

A més a més, la policia i inspectors de treball han obert quatre expedients més, dos per activitats que no tenien dret a obrir; un altre per venda de producte a preu abusiu (solucions alcohòliques desinfectants) i un altre contra un establiment que promocionava productes que no són de primera necessitat.

A l'últim, ha informat que el telèfon 188 ha rebut 900 trucades entre les vuit del matí i les vuit del vespre d'aquest divendres, amb al qual cosa el volum total ja supera les 7.500. Els controls de la policia d'aquest divendres i els tests sobre el coronavirus que es fan sense que els ocupants dels vehicles hagin de baixar han estat les preguntes més freqüents.