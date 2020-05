Els casos totals per coronavirus es mantenen en 761 per cinquè dia consecutiu

És el cinquè dia consecutiu que el nombre total de contagis per Covid-19 al Principat es manté en 761. La tendència a la baixa dels darrers dies també mostra una reducció en el nombre de casos actius, que se situen en 82 respecte dels 86 registrats aquest dilluns. El nombre de persones que estan superant la malaltia també continua pujant i se situa en 628, el que suposa quatre altes més durant les darreres 24 hores. Entre els professionals de la Salut encara hi ha 20 contagiats i 2 més que provenen dels cossos especials. El nombre de defuncions continua sent de 51.

La metgessa de salut pública del ministeri, Mireia Garcia, ha valorat de forma molt positiva el manteniment dels casos totals, tot i que encara poden haver casos asimptomàtics no detectats però transmissors del virus. "Podríem dir que estem al final d'aquest brot però haurem de ser molt curosos en fases properes per evitar que n'hi pugui haver un altre", ha assegurat. Cal recordar, a banda, que les xifres fetes públiques aquest dimarts no inclouen els resultats obtinguts després dels cribratge massiu, del qual es donaran dades actualitzades al llarg dels pròxims dies.

L'especialista ha comentat també aquest dimecres els gràfics que mostren la progressió de la pandèmia a Andorra. Pel que fa a l'evolució de casos actius, recuperats i defuncions, es manté la tendència a la baixa dels darrers dies, i el fet que els casos actius estiguin en contínua davallada significa que "tenim recuperacions diàriament". A més, les reobertures de comerços i les noves excepcions al confinament no estan produint, de moment, nous contagis. Quant a la corba d'incidència acumulada, que mostra tots els casos des de l'arribada del virus al Principat, es manté "plana" a conseqüència de la inexistència de nous contagis i, els que hi ha, "són esporàdics". Respecte dels contagis distribuïts per edat, continuen havent-hi més positius entre "les franges d'edat amb més mobilitat" i són similars entre dones i homes.

Garcia, acompanyada per la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha alertat que, tot i les bones xifres registrades, el virus segueix estant. És per aquest motiu que han demanat als ciutadans que experimentin símptomes compatibles amb la Covid-19 que es quedin aïllats a casa i segueixen les directrius fixades pels especialistes. Malgrat que la població en general és conscient de les mesures de prevenció a l'hora de sortir al carrer, "hem de ser molt curosos", ha alertat Garcia.