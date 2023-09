Tots els veïns de l'avinguda Santa Coloma, reallotjats en hotels o aparthotels

Andorra la VellaEls veïns que dimecres van ser desallotjats dels edificis números 28 i 30 de l'avinguda Santa Coloma d'Andorra la Vella ja estan reallotjats. Cal recordar que el comú va donar unes 48 hores perquè les diferents famílies poguessin deixar els seus habitatges arran del fet que hi havien hagut nous moviments que recomanaven que els immobles fossin desallotjats per dur-hi a terme treballs. El termini de dos dies expirava aquest divendres a les tres del migdia i ja no hi ha ningú que no hagi pogut ser reallotjat, segons informen des del comú.

D'aquesta manera, tothom ha estat ubicat en hotels o aparthotels d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, segons la informació comunal. Així, tal com ja es va anunciar, tots aquells veïns que vivien a l'hotel Bellpí (42 persones) han estat ubicats a l'hotel Cérvol. Altres cinc famílies van a un aparthotel i altres set, a un hotel. En aquest sentit, cal destacar que cap dels veïns ha optat per anar a casa d'algun familiar i cal afegir que, en algun cas concret, durant els primers dies s'allotjaran en hotels fins que no quedin disponibles aparthotels a Andorra la Vella.

Tal com va destacar el cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, en el moment del desallotjament, el departament de Social del comú s'ha posat en contacte amb tots els veïns per al seu reallotjament atenent les necessitats de cada persona. Cal recordar que tot sembla indicar que els veïns hauran de ser fora de casa seva uns tres mesos, mentre es facin els treballs necessaris per fer segurs els habitatges, segons va remarcar Astrié.

A l'últim, cal destacar que el comú ha declinat fer cap mena de manifestació sobre el comunicat emès per la propietat del número 28 en què s'informa de l'acció de responsabilitat contra la corporació comunal perquè creuen que han dut a terme un manteniment deficient de les instal·lacions que "hauria produït una manca d'estanquitat a la xarxa d'aigües residuals de la corporació", un fet que, afirmen, podria haver col·laborat en la desestabilització del terreny.