Una tractorada a Ponts col·lapsa la C-14 en direcció cap a Andorra

Andorra la VellaCinquanta minuts per creuar Ponts en direcció Andorra. Aquest és l'efecte de la marxa lenta de tractors promoguda per pagesos catalans que protesten per les condicions del sector. El col·lapse a Ponts està afectant els milers de turistes que estan venint cap a Andorra per passar el cap de setmana.

Els pagesos estan fent un doble bloqueig. A més del col·lapse en la ruta cap a Andorra per la C-14 també estan fent una marxa lenta a la C-16 des de Berga a la rotonda de desviació cap a Puigcerdà o cap a Andorra després del túnel del Cadí.

La situació està provocant reaccions d'enuig de conductors que s'estan trobant els bloquejos en les dues rutes d'accés cap al Principat.