Tractors i foc tallen la carretera d'accés de França a Andorra

Andorra la VellaEls pronòstics sobre els talls de trànsit entre Andorra i França per part dels agricultors a causa de les seves protestes s'han complit. Les persones procedents de França que tinguin intenció d'apropar-se al Principat durant aquest divendres i, previsiblement, dissabte hauran de fer una bona volta. Els manifestants han tallat l'encreuament de la Croisade, el punt d'unió on s'uneixen l'N-22 i l'N-230, un punt estratègic en el camí cap a Andorra. És a dir, des de l'Arieja l'accés és impossible a través de la RN-320 a l'altura de l'Hospitalet-près-l'Andorre des de les 10 h. Aquest dijous el Departament de Mobilitat ja va alertar els conductors que haurien de cercar rutes alternatives a causa de les complicacions viàries. MétéoPyrénées ha publicat a través de X una imatge en la qual es veu com han tallat l'accés amb tractors, remolcs i, fins i tot, una foguera.