La tradicional subhasta de vedells de raça bruna se celebrarà de manera telemàtica

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat celebra, malgrat haver posposat la 9a edició de la Fira de Braus a conseqüència de la crisi de la Covid-19, la subhasta dels vedells que han estat seleccionats com a mascles de la raça bruna d'Andorra. Una subhasta que, per primera vegada, se celebra de manera telemàtica gràcies al material audiovisual que s'ha facilitat a tots els ramaders interessats a través d'un espai especialment creat a la mateixa web del departament d'Agricultura.



La voluntat del ministeri és la de poder aprofitar els esforços fets pel sector ramader i assegurar la continuïtat del treball assolit per a la millora de la cabana bovina nacional, la qual esdevé la base de la producció de la carn que es comercialitza sota l'IGP carn d'Andorra i el segell de carn de qualitat controlada d'Andorra. Una producció que la situació actual ha posat més en valor que mai, demostrant-se el rol capital que juga el sector agrari i ramader com a base de la cadena alimentària.



En aquest format telemàtic, extraordinari i puntual per la situació actual, les inscripcions i propostes econòmiques es poden enviar per correu electrònic o dipositar-les en un sobre tancat a les dependències del departament d'Agricultura fins a aquest dijous a les 12 hores. Un cop tancat aquest termini, i seguint el criteri econòmic com a principal element, un comitè avaluarà les ofertes admeses i es procedirà a publicar els resultats