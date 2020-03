El tràfic per internet es dispara un 700% en només sis dies

Entre divendres de la setmana passada i aquest dimecres s'ha registrat un "espectacular increment del tràfic" per internet, tal com ha constatat Andorra Telecom, que ha afegit que la xarxa l'ha absorbit "sense problemes". Així entre divendres dia 13, data d’inici del tancament escolar, i fins a aquest dimecres el tràfic d’internet ha crescut un 700% respecte al mateix període anterior, un increment atribuïble al major consum d’oci i al teletreball pel confinament. El consum total durant aquests sis dies ha estat de 5,8 milions de GB.

“Tenim una xarxa correctament dimensionada no només per les necessitats habituals sinó també per fer front a situacions amb un increment de tràfic excepcional. Les inversions que s’han fet en els darrers tres anys en infraestructures d’internet i de telefonia mòbil ens permeten estar tranquils quan d’altres operadors de països europeus ja comencen a demanar als usuaris i als proveïdors de continguts en 'streaming' fórmules per reduir el tràfic”, ha apuntat el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal.

Nadal ha afegit que el departament tècnic de la companyia monitoritza permanentment la xarxa per reforçar aquells punt amb la màxima activitat que “es corresponen amb les zones més poblades d’Andorra la Vella i Escaldes- Engordany”.

Les trucades telefòniques també s’han disparat en aquests dies. El pic es va produir divendres passat, quan respecte al mateix dia de la setmana anterior, es va incrementar un 81% del tràfic de telefòn fix i un 76% del de mòbil. El creixement global durant aquests sis dies ha estat del 33% en fix i del 43,6% en mòbil, tot i que en els darrers dies el consum s’ha anat normalitzant fins a situar-se en uns nivells similars als d’abans de la crisi sanitària.

Contràriament, l’ús d’internet a través de les dades de mòbil ha caigut des de divendres passat un 32%. “És del tot lògic –apunta Jordi Nadal- que quan la gent és a casa encara que naveguin amb els seus dispositius mòbils ho facin a través de la wifi”.

Més consum televisiu

La televisió a través de la fibra òptica també ha crescut de manera notable fruit del confinament. Així el temps consumit en aquest període respecte a l’anterior ha augmentat un 31%. L’increment és important no tan sols en temps de visualització convencional (34%) sinó també pels que segueixen la programació en diferit a través de la funció de retorn a l’inici d’una emissió (13%).

L’interès entre la població per les notícies relacionades amb la crisi del coronavirus es reflecteix en què les compareixences en directe del Govern se situen com a programa més vist.

Canals digitals, la via principal de contacte amb els clients

Els canals digitals d’Andorra Telecom també han registrat un increment del tràfic des de l’inici del confinament per evitar la propagació del coronavirus. Així, des de divendres passat, el nombre de visites a l’app ha augmentat un 11% mentre que les visites a la web 'andorra.ad' també s’han incrementat un 25%.

El dispositiu especial per la crisi de la Covid-19 ha comportat el replantejament dels canals d’ atenció al públic. L’agència comercial treballa amb un horari restringit de les nou del matí a les dues del migdia i només oberta per a gestions relacionades amb garantir la connectivitat: duplicats de targeta SIM, altes noves (fibra, mòbil i rúters) i baixes que impliquin el retorn de material. Amb el nou protocol el nombre de clients atesos a l’agència ha caigut un 73%.

L’espai client de l’app i la web comercial i el telèfon d’atenció al client 115 s’han convertit en la via preferent per a les gestions i consultes dels usuaris, afegeixen des de la companyia.