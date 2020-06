Un tram del carrer Major d'Encamp serà de vianants

El comú d’Encamp farà de vianants, a partir del dia 29 de juny, el tram del carrer Major que va des de Cal Notari fins al davant de l’església de Sant Miquel, quedant prohibit el pas als vehicles de qualsevol tipus. L’accés a l’altra part del carrer Major es farà únicament pel Tremat.

Joan Marc Pifarré, conseller d’Obres Públiques i Urbanisme, ha explicat que “amb la zona de vianants d’aquest petit tram del carrer Major el que s’aconsegueix és crear un nou espai per als vianants que dona continuïtat a les avingudes i a la plaça recentment remodelades i posa en valor un element patrimonial com és l’església de Sant Miquel”.

El conseller d’Obres públiques i Urbanisme ha recordat que la remodelació de les avingudes s’ha fet amb la voluntat de crear una zona prioritària per als vianants, i per això la velocitat de circulació està limitada a 20 Km/h a tot el tram central de les avingudes, està prohibit parar o estacionar tant a la plaça de Sant Miquel com a la Plaça del Consell i s’han de respectar les zones de càrrega i descarrega habilitades.