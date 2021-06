Un tram de l'avinguda Verge de Canòlich, per a vianants

Sant Julià de LòriaAmb la voluntat de dissenyar una parròquia "més amable i segura", el comú de Sant Julià de Lòria ha decidit convertir un tram de l'avinguda Verge de Canòlich, entre els carrers de casa comuna i Doctor Palau, en zona per a vianants, tot i que en horaris concrets. Així, tal com informa la corporació, el carrer estarà destinat exclusivament als vianants entre les 18 i les 21 hores de dilluns a divendres, mentre que els caps de setmana ho serà entre les 11 i les 14 hores. Amb aquesta decisió, per tant, el comú reforça la seguretat la zona i dota la plaça de la Germandat, així com els comerços, d'un espai més ample.

D'altra banda, la corporació laurediana també ha anunciat la represa d'una nova edició de l'Escola de Salut amb la celebració d'una xerrada sobre la son. D'aquesta manera, dues infermeres del CAP de la parròquia parlaran de 'La higiene de la son' i donaran consells i recomanacions per seguir un patró de la son saludable. La xerrada, oberta a tots els públics, tindrà lloc el 16 de juny a partir de les 16.30 hores a l'edifici Glòria. Per tal d'assistir-hi, és imprescindible inscriure's trucant al departament de Serveis Socials.

La propera cita serà el 29 de setembre amb la xerrada 'Fer un bon ús dels medicaments', que s'emmarcarà en els actes de la Setmana de la Gent Gran. Es tracta de la cinquena edició d'aquest projecte sociosanitari d'àmbit comunitari impulsat pel comú, i amb la col·laboració del SAAS, que es va iniciar el 2016.