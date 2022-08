Trànsit dens a la frontera amb Espanya

Sant Julià de LòriaL'operació tornada pel pont ja ha començat a registrar les primeres retencions a la frontera hispanoandorrana. Segons informa el departament de Mobilitat a través de les xarxes socials, hi ha trànsit dens per accedir a Espanya a causa de l'elevat nombre de visitants que van arribar per gaudir dels tres dies de festa al Principat. Cal recordar que dissabte es van registrar fins a cinc hores de cues per entrar al país amb retencions de vehicles al llarg de més de deu quilòmetres.