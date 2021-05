Trànsit fluid i sense retencions a Sant Julià en l'estrena del doble carril de circulació

Sant Julià de LòriaLa primera jornada de la prova pilot que el departament de Mobilitat ha posat en marxa aquest dissabte a l'entrada de Sant Julià per tal de fluïdificar el trànsit d'entrada a Andorra està sent un èxit. Tot i la nombrosa arribada de visitants al Principat, que s'ha fet notar especialment a l'N-145, l'operativa ha permès que no es generessin cues a la vila laurediana, especialment a l'avinguda Francesc Cairat, que habitualment només compta amb un carril en sentit nord.

Així, segons han confirmat des de Mobilitat, el dispositiu especial "ha anat molt bé", ja que "en cap moment hi ha hagut retencions". Malgrat que es tracta d'una prova pilot que es farà cada dissabte al matí entre les 8 i les 14 hores, aquesta primera experiència està deixant bones sensacions, tant pels turistes com pels veïns de Sant Julià de Lòria.

El dispositiu consisteix a habilitar un doble carril de pujada amb cons entre l'encreuament amb el carrer Isidre Valls i la plaça Laurèdia. En aquell punt, agents de circulació del comú distribueixen en trànsit tant pel túnel de la Tàpia com pel centre de la Vila. En aquest sentit, cal recordar que els conductors que circulin en sentit sud i que vulguin accedir al carrer Isidre Valls han de desviar-se fins a la rotonda de Fontaneda per tal de fer el gir.