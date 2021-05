Trànsit restablert a Escaldes-Engordany després d'un incendi a l'avinguda de les Escoles

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha informat a través de les xarxes socials que l'alarma d'incendi que s'ha produït aquest migdia en un negoci ubicat a l'avinguda de les Escoles ja ha estat controlat pels bombers. Així doncs, els veïns de la zona ja han pogut tornar a casa i s'ha recuperat la normalitat en el trànsit, que havia patit talls tant a l'avinguda de les Escoles com en tot el centre de la parròquia.

Els bombers han rebut l'avís cap a les 14.50 hores i l'última dotació no ha abandonat la zona fins a les 18.23 hores, per la qual cosa les tasques d'extinció s'han allargat més del que es podia preveure. La situació ja estaria controlada i no hi haurien hagut ferits. Els cossos especials continuen investigant l'origen de succés.