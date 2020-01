El transport escolar es duplica a causa de les nevades

Per aquest dimecres a la tarda està previst que el transport escolar es dupliqui per tal de "portar tots els nens puntualment a casa" i no patir els retards que s'han produït aquest matí, ha indicat Jaume Bonell, cap d'àrea de Mobilitat. "Si la xarxa de carreteres està saturada, ho està per tots", ha afegit Bonell, qui ha demanat que la gent no agafi el cotxe si no és necessari i opti pel transport públic.

En aquest sentit, el director de Protecció Civil, Cristian Pons, ha corroborat que no s'ha previst suspendre les classes en cap moment i ha indicat que "a nivell de sistemes escolars es manté la normalitat". Segons Pons, la duplicació del transport escolar és precisament per garantir aquesta normalitat. A més, ha declarat que també es reforçarà el servei aquest dijous al matí en previsió del nou episodi de neu que hi haurà.

El que sí que s'ha suspès ha estat l' esquí escolar, i tampoc es realitzarà aquest dijous. "Volem adoptar aquestes mesures de manera preventiva i per aquest motiu l'hem anul·lat", ha declarat Pons, qui ha explicat que s'ha fet per tal de no posar més autobusos sobre la calçada, i menys autobusos que van amb nens.