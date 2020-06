El transport públic encara no cobreix el 100% del servei d'abans de la pandèmia

Les línies interurbanes de transport públic han patit una davallada significativa durant la pandèmia, tant en la freqüència de pas (de 20 minuts a 1 hora, en alguns casos) com en la capacitat de viatgers a l'interior dels busos (del 30% durant el confinament al 50% actual). Ara que l'activitat econòmica ha tornat pràcticament a la normalitat, les dues empreses que gestionen les línies regulars van recuperant mica en mica el servei que donaven abans de l'emergència sanitària, tot i que encara no arriben al 100%.



En el cas d'Autocars Nadal, que gestiona la línia 1 i el bus exprés entre Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, la recuperació és pràcticament total, assegura el director general, Bartumeu Gabriel. "Vam baixar a mínims i hem anat recuperant freqüències de pas", explica. Des d'aquest dimarts, tant la línia 1 com el bus exprés passa cada 20 minuts, igual que el mes de març, mentre que durant els mesos de confinament ho feia cada hora. Gabriel també explica que actualment disposen del mateix número de xofers i de vehicles. "Hem tingut gent de baixa i hem hagut de fer algun ERTO, però ara ja ens hem recuperat", assegura. Això sí, la capacitat permesa a l'interior dels busos encara és del 50%.



El cas de Coopalsa no és del tot igual. Algunes línies han recuperat la normalitat, com és el cas de l'L4 del Pas de la Casa, però altres encara no, com ara l'L2 d'Encamp o l'L6 de la Massana i Ordino. "Anem caminant cap a la normalitat, però encara no oferim la freqüència de pas d'abans de l'emergència sanitària", explica el gerent Gabriel Dallerès. En el cas de la línia 2, ara passa cada 30 minuts i abans ho feia cada 15 minuts, igual que la línia 6. Si es vol anar al Pas de la Casa, la línia 4 torna a passar cada mitja hora. "Cada dia analitzem la situació, comptem els ususaris que tenim i anirem posant més servei a mesura que l'oferta augmenti", afirma Dallerès.



Coopalsa encara té un 10% dels treballadors més vulnerables en ERTO, la majoria xofers, i altres en reducció de jornada. A mesura que el servei es va ampliant perquè l'oferta augmenta, l'empresa va incorporant treballadors a la feina o ampliant la jornada. "Crec que tornarem a la normalitat a partir del mes de setembre quan tornin les escoles perquè els estudiants són un dels principals usuaris, i mentrestant ens anirem acostant pas a pas", augura Dallerès.



Pel que fa al servei de Barcelona d'Autocars Nadal ( Directbus), encara resta aturat i ho estarà fins que obri la frontera hispanoandorrana en les dues direccions. Els treballadors d'aquesta línia s'han acollit a un ERTO i s'aniran incorporant de manera gradual. Així, quan s'obri la frontera, primer s'oferiran quatre viatges fins arribar a la vintena diaris que es feien abans de la pandèmia.