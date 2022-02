Traslladat a Andorra l’home que va precipitar-se d’un quart pis a Escaldes

Escaldes-EngordanyL’home que el passat 15 de gener es va precipitar al buit des d’un quart pis a l’avinguda Carlemany 51 d’Escaldes-Engordany ha estat traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. La víctima, de 39 anys i que presenta un traumatisme cranioencefàlic greu, va ser tractat en un inici a Barcelona, però fa uns dies els equips mèdics van decidir autoritzar el seu retorn a l’hospital d’Andorra, on segons fonts coneixedores del cas continuaria ingressat en estat de coma.

Encara ara hi ha moltes preguntes sense resposta al voltant de la fatal caiguda al buit. Els investigadors, que sospiten que en la mateixa finca es traficaria amb drogues en més d’un dels pisos, analitzen ara a fons el rastre deixat pels telèfons mòbils dels implicats en el cas. Davant la impossibilitat de poder prendre declaració a l’home que va resultar greument ferit a causa de la caiguda, la investigació s’ha centrat a resseguir trucades, missatges i localitzacions dels dispositius mòbils amb l’objectiu de poder esclarir l’ocorregut.

Quan la policia va arribar al lloc dels fets, al pis on resideix la dona d'origen dominicà que en un primer moment va ser detinguda, hi havia un parell de persones d'origen bolivià que cuidaven els fills de la primera, ja que ella es trobava a la sabateria on treballa. Cap dels involucrats en l’accident va saber donar una explicació prou esclaridora del que havia passat, raó per la qual la investigació ha continuat endavant, també recollint informació en els entorns dels implicats.

Fonts properes a la investigació han explicat que la parella de bolivians, davant la insistència de l'home que es va precipitar al buit, i en ser coneixedors de la caiguda, s'haurien desfet suposadament d'una quantitat de droga sense determinar portant-la a un altre pis de la finca abans que arribés la policia. D'aquesta manera, quan els agents van escorcollar el pis on presumptament es venia cocaïna i en el que volia entrar l’home accidentat, tan sols es van descobrir restes d’aquesta substància a la bossa de mà de la dona que resideix en l’esmentat pis.