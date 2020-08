La treballadora del Cedre no hauria contagiat cap resident

La treballadora del Cedre que va donar positiu per coronavirus no hauria contagiat cap dels padrins del centre sociosanitari, segons fonts properes a l’executiu. La detecció del cas va aixecar les alarmes i va provocar que s’activessin els protocols de seguretat. Les proves realitzades mostren, però que no hi ha hagut més contagis.



Fonts properes al Govern expliquen que la preocupació més gran continua sent que les residències siguin hermètiques, ja que s’està demostrant que si el coronavirus no afecta padrins, de moment, no només no hi ha morts sinó ni tan sols casos greus. Per tant aquest és el principal objectiu.