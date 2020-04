Una treballadora demana "més empatia" amb els empleats temporers

Una temporera que treballava com a pister socorrista ha enviat una carta al ministre portaveu, Èric Jover, en la qual demana "una mica més d' empatia i de suport al col·lectiu" en les seves manifestacions. En l'escrit, explica que, en la seva opinió, algunes declaracions del ministre són una falta de respecte cap als temporers. A més, fa incís en què aquest col·lectiu acostuma a fer feines a les quals ningú es vol dedicar per les condicions en què es desenvolupen, afegint-hi que solen passar quatre mesos a l'any sense feina.

En aquest aspecte, també li indica al ministre que en els dinou anys que porta dedicant-se al món de la muntanya, mai havia vist acabar la temporada d'hivern tan aviat. Tot i així, reconeix que la temporada s'ha acabat abans per la pandèmia i no per la manca de neu, i li mostra la seva preocupació per la incertesa dels mesos que estaran sense poder treballar enguany. D'altra banda, també li agraeix al ministre tots els esforços que està fent el Govern davant la crisi sanitària i es disposa a ajudar al país en tot allò que faci falta.