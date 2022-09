Els treballadors acusen de planificació laboral irregular la concessionària del transport sanitari

Andorra la VellaEls treballadors denuncien que la nova empresa adjudicatària del transport sanitari no medicalitzat està cometent irregularitats, tal com informa RTVA. Asseguren que hi ha malestar perquè l'afiliació a la CASS no estaria feta en nom de la concessionària. També asseguren que la planificació laboral és irregular i que no és equitativa per a tots els treballadors.

Les queixes arriben fins i tot amb el material de treball. I és que els treballadors consideren que l'equipament reglamentari no permet fer la feina de manera que es compleixin les condicions de seguretat i confort requerides.