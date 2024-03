1.500 temporers preveuen marxar per les noves exigències de quotes de temporada

Andorra la VellaLa incertesa envolta les noves quotes de temporada i la possibilitat de permisos per a l'estiu, deixant empresaris i temporers en un estat d'angoixa. Segons RTVA, Argentinos en Andorra estima que almenys 1.500 treballadors marxaran en les pròximes setmanes, ja que molts no podran complir amb les noves exigències de les quotes de temporada.

L'absència d'informació clara ha empès molts temporers a prendre decisions precipitades, com en el cas d'Agustín Bernatene, qui ha optat per marxar a Itàlia. Aquesta incertesa també afecta els empresaris, que necessiten saber els requisits per contractar personal per a l'estiu. La manca de claredat en les polítiques vigents amenaça de desestabilitzar el sector de l'hostaleria a Andorra.