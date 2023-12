Treballadors denuncien al comú de Sant Julià per "irregularitats"

Andorra la VellaL'associació de treballadors de comú de Sant Julià de Lòria (ATCOSA) ha fet pública aquest dilluns la seva voluntat de promoure les accions legals que siguin escaients per tal de defensar els interessos del personal de la corporació "davant diverses actuacions dutes a terme per la corporació parroquial que no són ajustades a dret". Així, una de les qüestions que motiven la decisió dels treballadors de dur el comú als tribunals és "la realització de canvis de categoria sense una presumpta raó justificada, deixant la porta oberta a un increment injustificat de la plantilla del comú". Un altre motiu és que "s'ha constat que s'han fet signar documents a treballadores i treballadors que no complirien amb la normativa andorrana de protecció de dades i també s'han aprovat reubicacions de treballadors sense el consentiment dels afectats".

Davant d'aquests fets i el malestar generalitzat entre els treballadors, l'ATCOSA ha pres la decisió de recórrer a la justícia "per defensar els drets dels treballadors afectats que així ho estimin oportú". Des de l'entitat s'assenyala, però, que totes aquestes actuacions per part del comú han estat objecte de diferents reclamacions extrajudicials, malgrat que "la major part d'elles no ha obtingut cap resposta". En aquest sentit, exposen que després de múltiples instàncies dirigides a la corporació demanant la revocació i rectificació de reglaments i normatives impugnades pel col·lectiu abans de la seva aprovació, i en diverses ocasions posteriors, es lamenta que "les peticions no hagin estat ateses".

Des de l'associació s'explica que la relació distant entre l'ATCOSA i el comú s'ha estès des d'inicis del 2021 sense que "s'hagi aconseguit arribar a un acord satisfactori per als interessos dels treballadors i les treballadores". Tot i reconèixer que hi han hagut rectificacions per part del comú, com ara l'aplicació dels càlculs erronis en pagues de prejubilació, "persisteixen problemes greus com els canvis de categoria".

Finalment, destaquen que darrerament s'han rebut mostres d'apropament per part de la corporació, un fet que l'ATCOSA interpreta "com a moviments amb finalitats electoralistes", la qual cosa "ens genera inquietud i preocupació en el si del col·lectiu". L'associació referma que aquesta posició "es fa pública amb l'objectiu de garantir el coneixement dels ciutadans i promoure la transparència en aquest assumpte de rellevància pública".