500 treballadors i 20.000 m2 de comerç i serveis

El futur operador del nou Punt de Trobada, el grup Pyrénées, treballa en un projecte que contempla la creació de mig miler de llocs de treball i la modernització integral de la gran superfície laurediana, d’uns 20.000 metres quadrats aproximadament. El projecte preveu la integració de Carrefour en la planta baixa i l’obertura de comerços i espais de serveis a la segona i la tercera.

Es calcula que el nou centre comercial necessitarà fins a dos anys per estar completament acabat. Tot i això, reobrirà les seves portes a principis del 2021 després de fer-hi treballs bàsics d’adequació i actualització, mentre que la resta d’actuacions es faran per fases i per zones, de manera que l’activitat no s’aturarà.

Fonts coneixedores del projecte han explicat que “un cop els tècnics de Pyrénées puguin accedir al centre avaluaran els treballs a fer, ja que es tracta d’un immoble molt antic que s’ha de posar al dia”. En aquest sentit, la reforma contempla l’actualització de les infraestructures i de totes les instal·lacions, així com el condicionament dels diferents espais comercials i l’embelliment de l’interior i l’exterior de l’immoble.

Tots aquests treballs es faran per fases i per zones. “Sempre restarà obert almenys un 85% de l’establiment, s’anirà actuant a cada planta progressivament, per zones, i a mesura que avanci la reforma es reobriran unes àrees i se’n tancaran d’altres per continuar treballant-hi”, expliquen les mateixes fonts.

“Es prioritzarà la reobertura abans que la reforma integral de tot el centre, que es farà a poc a poc”, afegeixen. “Entrar amb tota la maquinària i fer totes les obres de cop suposaria estar tancats més d’un any”. En aquest sentit, destaquen que s’ha optat per una fórmula que permeti reobrir amb la màxima brevetat i garantir la feina a la plantilla. “L’objectiu és que entre el 30 de novembre i principis de 2021 es facin les actuacions bàsiques i que es pugui retornar a l’activitat de seguida”.