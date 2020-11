Els treballs d'adequació dels terrenys de Camp de Perot pel nou parc, el mes vinent

El comú de Sant Julià de Lòria preveu que els treballs d'adequació i condicionament del terreny de Camp de Perot, on s'ubicarà el nou parc de la parròquia, comencin el proper mes de desembre. En aquests moments s'està acabant d'enllestir el procés d'adjudicació, després que el concurs públic per a presentar-se per fer el projecte finalitzés a mitjans de la setmana passada. Aquest serà el primer pas del nou parc infantil de la parròquia, el qual es decidirà a través d'un procés participatiu, tal com va anunciar aquest dimarts el cònsol major, Josep Majoral.

La intenció del comú és que el nou parc infantil sigui una realitat per a la propera primavera del 2021. Un parc, que en paraules de Majoral, ha de ser fet a mida per aquells qui l'han d'utilitzar, sent el comú l'eina per a poder-lo fer. En aquest sentit, a banda dels treballs de condicionament del terreny, el procés participatiu ja es troba en marxa en la seva primera fase, que consisteix en aplegar tota la ciutadania que vulgui ser partícip en el disseny del nou parc. A més, a banda del parc infantil, el comú també preveu que s'hi pugui crear un espai per a la gent gran.

Cal recordar que en aquests terrenys és on es va trobar el forn ceràmic del segle XX d'Isidre Planes, l'últim i l'únic terrissaire d'Andorra, i un dels pocs dels Pirineus. El terreny pertanyia a cal Terrissaire, i el forn fa anys que havia quedat en desús i havia desaparegut sota la terra.