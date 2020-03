La neteja i desinfecció de la ventilació de l’escola francesa d’Ordino, acabats en 15 dies

El Govern ha adjudicat per un import de gairebé 18.000 euros els treballs de neteja i desinfecció dels conductes de ventilació de l’ escola francesa d’Ordino, on entre els mesos de gener i febrer es va detectar un brot d’urticària. Els treballs, tal com consta a l’edicte publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), han d’estar enllestits el 17 de març. De fet, en el mateix butlletí es diu que els treballs havien de començar aquest dilluns passat.

Serà l’empresa Pic Restauració SLU qui durà a terme en aquests quinze dies les feines de desinfecció dels conductes de ventilació del centre, per un import concret de 17.770 euros.

A finals de febrer el Govern va comunicar la decisió de contractar una empresa per netejar en profunditat els tubs de ventilació forçada del centre. En aquell moment també es va indicar que aprofitant aquesta neteja en profunditat s’acabarien de recollir noves mostres, que fins ara han donat un resultat negatiu. També s’assenyalava que el trasllat dels alumnes a les aules habituals es preveia després de les vacances de Pasqua.